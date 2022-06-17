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В одесской мэрии похвастались новой разметкой на Привокзальной площади – но долго ли она «проживет»? (фото)

В одесской мэрии похвастались новой разметкой на Привокзальной площади – но долго ли она «проживет»? (фото)

В Одессе в самом разгаре дорожные работы, в частности, обновление дорожной разметки.
Так, специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обновили разметку на Привокзальной площади и части прилегающих к ней улиц.

Фото с места опубликовала пресс-служба Одесского городского совета.

Новая разметка на Привокзальной площади2

Новая разметка на Привокзальной площади3

Новая разметка на Привокзальной площади4

Да, сейчас на Привокзальной площади все четко и красиво. Однако, учитывая опыт предыдущих работ, когда первоначально красивая разметка довольно быстро превращалась в «невидимку» (как, это случилось, например, на площади Толбухина), а то и вовсе исчезала (как небезызвестная «вафельная» разметка на Ришельевской), возникает вполне закономерный вопрос: а как долго «протянет» новая разметка на Привокзальной?

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Что ж, как говорится, поживем-увидим. Ну а пока любуемся:

Новая разметка на Привокзальной площади5

Новая разметка на Привокзальной площади6

Новая разметка на Привокзальной площади7

Напомним, в апреле на одесской Привокзальной площади изменили схему организации дорожного движения.

А вот на улице Каманина установили столбики-делиниаторы, чтобы любители парковаться в неположенных местах не могли препятствовать проезду.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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