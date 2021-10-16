Озеленители одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» начали высаживать живую изгородь вдоль Тираспольского шоссе.
Въезд в Одессу украсят 16 тысяч кустов спиреи
Как сообщали в мэрии города, всего въезд в Одессу на этом направлении украсят 16 тысяч кустов спиреи.
Работы ведутся в рамках благоустройства всех въездов в город.
Ранее озеленители провели на Тираспольском шоссе обрезку деревьев.
Как сообщала «Одесская жизнь», «Горзелентрест» обследовал 20 тысяч деревьев в Одессе. Проверка показала, что 2 тысячи из них аварийные и их необходимо спилить.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета