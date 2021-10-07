Одесский Приморский бульвар украсят цветы хосты (фото)

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, этой осенью на Приморском бульваре будет высажено 10 тысяч цветов хосты.

Еще 5 тысяч цветов хосты озеленители планируют высадить в Одессе весной.

Что такое хоста?

Хоста – многолетнее влаголюбивое травянистое растение, которое объединяет около 40 различных видов. Хосты имеют эффектный внешний вид и, к тому же, способны за короткое время разрастись в целую плантацию, а в уходе достаточно неприхотливы.

Эти растения спокойно выдерживает засуху и холод, могут расти в тени. Красота хосты достигает самого пика на пятом году ее жизни.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе хотят высадить яблоневую аллею в память о защитницах Украины, а в Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт.

Об одесском Приморском бульваре:

Фото пресс-службы Одесского горсовета