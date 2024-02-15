Новости Одессы и Одесской области

В Одессе неизвестное устройство оторвало руку военному

В Одессе неизвестное устройство оторвало руку военному

Сегодня утром, 15 февраля, в Одессе на территории воинской части взорвалось неизвестное устройство. Оно сдетонировало в руках военного, которому в результате оторвало часть руки.

Об этом сообщила представитель территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Проценко.

По данным ГБР, взрыв произошел сегодня около 10:00 на территории части во время ремонта средств связи электриком военной службы правопорядка. Мужчине оторвало левую кисть и два пальца правой руки, его госпитализировали.

Работники ГБР, которые выехали на место происшествия, изъяли остатки взрывного устройства.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Напомним, ранее в Подольском районе Одесской области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель.

Источник: Суспiльне Одеса, фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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