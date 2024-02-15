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В Одесі невідомий пристрій відірвав руку військовому

В Одесі невідомий пристрій відірвав руку військовому

Сьогодні вранці, 15 лютого, в Одесі на території військової частини вибухнув невідомий пристрій. Він здетонував в руках військового, якому в результаті відірвало частину руки.

Про це повідомила представник територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Проценко.

За даними ДБР, вибух стався сьогодні близько 10.00 на території частини під час ремонту засобів зв’язку електриком військової служби правопорядку. Чоловіку відірвало ліву кисть та два пальці правої руки, його госпіталізували.

Працівники ДБР, які виїхали на місце події, вилучили залишки вибухового пристрою.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

Нагадаємо, раніше в Подільському районі Одеської області внаслідок вибуху гранати постраждав місцевий мешканець.

Джерело: Суспiльне Одеса, фото ілюстративне

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Редакція ПРОФІЛЬ

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