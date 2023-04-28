Роман Кармен: чем одесский кинорежиссер заслужил название улицы в свою честь

Улица Романа Кармена проходит параллельно проспекту Гагарина. Она начинается от Ботанического переулка в Приморском районе города и доходит почти до Французского бульвара. Улица носит имя известного одесского кинорежиссера, кинооператора документального кино, журналиста и педагога.

Детство Романа Кармена и первое интервью с Гербертом Уэллсом

Родился Роман Кармен в Одессе 30 ноября 1906 года, в семье писателя Лазаря Кармена (Корнмана) и переводчицы с идиша Дины Лейпунер. После рождения Романа семья переехала в Петербург — его отца пригласили для работы в литературном журнале. Роман рос в творческой атмосфере — его родители дружили с Куприным, были знакомы с Горьким и многими другими известными литераторами. Именно отец подарил Роману его первый фотоаппарат — «Кодак». После революции семья вернулась в Одессу, где отец через три года умер от туберкулеза.

Роман учился в трудовой школе, подрабатывал продавцом газет, подручным в гараже. Они с матерью с трудом сводили концы с концами, и в 1922 году, получив гонорар отца за последние его произведения, переехали в Москву. Мать сумела устроить Романа фотокорреспондентом в журнал «Огонек», где почти сразу стали появляться сделанные им фотографии. Однако после того, как Кармен посмотрел фильм «К счастливой гавани», он твердо решил стать кинооператором. В 1929 году он поступил на операторский факультет кинематографического техникума, после окончания которого работал на Центральной студии документальных фильмов. Одним из первых его серьезных кинооператорских репортажей был фильм о приезде Герберта Уэллса, который был его любимым писателем. Кармен даже снял звуковое киноинтервью с ним.

Кармен снимал всю Вторую мировую войну

Известность к Кармену пришла после того, как он привез из Испании фильм о гражданской войне. Потом он снимал фильмы о Второй мировой и со своей камерой прошел всю войну до самого ее окончания. Он снимал разгром немцев, блокадный Ленинград, визит премьер-министра Великобритании Черчилля, который в 1942 году прилетел на переговоры с советским руководством, Сталинградскую битву, взятие в плен фельдмаршала Паулюса, штурм Берлина, подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и суд в Нюрнберге над главными нацистскими преступниками.

Роман снял много известных личностей

С 1960 года Роман Кармен возглавлял операторское отделение ВГИКа, однако продолжал работать как оператор и режиссер-документалист. Он работал в Албании и Китае, Бирме и Южной Америке, стал первым советским гражданином, побывавшим в джунглях Вьетнама. Наверное, не было ни одного знаменитого политика, которого бы он не запечатлел на пленку. Кармен снимал Долорес Ибаррури, Хо Ши Мина, Че Гевару, Фиделя Кастро, генерала де Голля, был знаком и переписывался с Хемингуэем.

Премьера последней работы состоялась уже без него

В 1977 году Роману Кармену предложили стать художественным руководителем и режиссером советско-американского документального фильма «Великая Отечественная», который в США носил название «Неизвестная война». Работа над эпопеей была очень тяжелой, приходилось просматривать пленки, отснятые на фронтах, в лагерях, в разрушенных городах, и заново переживать все кошмары войны. Эта работа подорвала силы Романа Кармена, и он умер прямо за монтажным столом во время работы. Это случилось ровно 45 лет назад — 28 апреля 1978 года. Премьера фильма, для которого Кармен так много сделал, прошла уже без него…

Источники: hrono.ru, Википедия.

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