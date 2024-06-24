Одесский облсовет хочет забронировать сотрудников охранных агенств: водителей «скорой» в список не включили

Одесский областной совет направил в правительство предложение по бронированию 50% работников охранных агентств. Соответствующее решение поддержали 44 депутата на сессии облсовета 21 июня.

Депутат Одесского облсовета Сергей Червяков рассказал, что с просьбой о бронировании 100% военнообязанных сотрудников обратилось Одесское региональное представительство общественного союза «Федерация профессионалов безопасности Украины». 20 июня комиссия по вопросам правовой политики рассмотрела эту просьбу и решила подготовить проект решения об обращении депутатов облсовета к правительству.

«Мы готовы поддержать это обращение, если там будет идти речь о 50% от общего количества. Мы понимаем, что сегодня идет война, и 100% имеют право на бронирование отрасли оборонной промышленности и те, которые определены законодательством Украины», — отметил депутат Александр Ахмеров.

Депутат Михаил Шмушкович предложил добавить в проект решения водителей скорой помощи, ИТ-специалистов, представителей сельского хозяйства и некоторых работников вузов. Его не поддержали, за правку проголосовали всего 17 депутатов.

В итоге, депутаты проголосовали за поправку Ахмерова о бронировании 50% работников охранных агентств.

Напомним, 46 депутатов проголосовали за повышение сотрудникам аппарата облсовета не только заработной платы, но и премий.