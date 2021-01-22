В Одессе автохам избил водителя трамвая: обнародовано видео нападения (видео)

В сети появилось видео, на котором представлен момент нападения водителя автомобиля Skoda на водителя трамвая №28. Инцидент произошел в Одессе на улице Старопортофранковской вечером 18 января.

Видеоролик под названием «Опасная профессия» опубликован на YouTube-канале одесской мэрии «Думская, 1».

Напомним, в тот вечер Skoda «подрезала» трамвай №28, создав аварийную ситуацию. Женщина-вагоновожатая применила экстренное торможение, отчего несколько пассажиров упали. Но когда она вышла, чтобы убедиться в том, что авария не случилась, на нее набросился водитель авто. Сначала он начал оскорблять женщину, а после ударил ее кулаком в лицо, отчего она упала на дорогу. Но водителя это не остановило, и он начал избивать потерпевшую ногами. Позже у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы.

«Я помню один удар, но очевидцы говорят, что после того как я упала и пыталась подняться, я этого не помню, он меня еще бил… Мне еще повезло, если бы на метр ближе, я бы ударилась об сцепной прибор, который спереди, он очень тяжелый. Я бы ударилась и с вами уже не разговаривала», – рассказала потерпевшая.

Она также полагает, что автохам набросился на нее потому что она женщина.

«Скорее всего, был бы мужчина, он бы даже не вышел из машины», – уверена вагоновожатая.

«Никто не заслуживает быть жертвой агрессии», – резюмируют авторы видео.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что пострадавшая написала заявление в полицию, и по факту жестокого избиения водителя трамвая начато уголовное производство.

Фото: tsn.ua