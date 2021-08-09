Одессит припарковался, нарушив 4 запрета сразу: мастер-класс от “героя парковки”

Владелец легковушки умудрился так поставить свое авто, что одновременно нарушил четыре правил дорожного движения.

В сети появился снимок, сделанный очевидцами возле одного из жилых комплексов Одессы.

На фото можно видеть, что легковое авто припарковано одновременно на тротуаре, пешеходном переходе, пожарном проезде и пожарном люке для водозабора.

В комментарии к фотографии ее автор возмущается:

“Вот такая картина в ЖК “Альтаир” и “Одиссей”, междворовой проезд. Вот скажите мне, что должно быть в голове у водителя, чтобы встать одновременно на тротуаре, пешеходном переходе, пожарном проезде и люке под водозабор в случае пожара?!

Недавно “Одесская Жизнь” писала о новом одесском тренде в борьбе с автохамами: мусорных премиях

Фото очевидцев инцидента из сети интернет