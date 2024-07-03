В Одессе начнут благоустраивать парки: появятся площадки для детей и выгула собак

В Одессе разрабатывают проекты содержания и реконструкции городских парков. Парк «Победы» — стал первым по которому план уже утвержден. Завершается разработка документа по парку им. Шевченко.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
План содержания и благоустройства парка Победы, утвержденный на последней сессии Одесского горсовета, закрепил порядок, форму и ограничения по использованию территории природно-заповедного фонда и направлен на его защиту и сохранение зеленых насаждений.
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Проектом в целом предусмотрено:
- решения по ландшафтному дизайну территории;
- восстановление и обновление аллей, тротуаров и дорожек;
- создание мест для тихого отдыха и прогулок;
- устройство детских площадок;
- устройство и реконструкция спортивных площадок;
- организация площадки для культурно-массовых мероприятий;
- реконструкция наружного освещения парка;
- восстановление неработающих участков водопровода и канализации;
- устройство площадки для выгула собак;
- установление скамеек, урн и питьевых фонтанчиков.
В дальнейшем и другие территории природно-заповедного фонда будут иметь такие проекты содержания, а именно: Городской сад, Парк «Лузановки», Дюковский сад, Парк им.Шевченко, парк Савицкого.
Напомним, парк Горького в Одессе вскоре сменит название на парк Марка Твена. А два парка в нижней части Приморского бульвара – Стамбульский и Греческий – теперь снова стали местом для прогулок.