В Одессе начнут благоустраивать парки: появятся площадки для детей и выгула собак

В Одессе начнут благоустраивать парки: появятся площадки для детей и выгула собак

В Одессе разрабатывают проекты содержания и реконструкции городских парков. Парк «Победы» — стал первым по которому план уже утвержден. Завершается разработка документа по парку им. Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

План содержания и благоустройства парка Победы, утвержденный на последней сессии Одесского горсовета, закрепил порядок, форму и ограничения по использованию территории природно-заповедного фонда и направлен на его защиту и сохранение зеленых насаждений.

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план

Проектом в целом предусмотрено:

  • решения по ландшафтному дизайну территории;
  • восстановление и обновление аллей, тротуаров и дорожек;
  • создание мест для тихого отдыха и прогулок;
  • устройство детских площадок;
  • устройство и реконструкция спортивных площадок;
  • организация площадки для культурно-массовых мероприятий;
  • реконструкция наружного освещения парка;
  • восстановление неработающих участков водопровода и канализации;
  • устройство площадки для выгула собак;
  • установление скамеек, урн и питьевых фонтанчиков.

В дальнейшем и другие территории природно-заповедного фонда будут иметь такие проекты содержания, а именно: Городской сад, Парк «Лузановки», Дюковский сад, Парк им.Шевченко, парк Савицкого.

Напомним, парк Горького в Одессе вскоре сменит название на парк Марка Твена. А два парка в нижней части Приморского бульвара – Стамбульский и Греческий – теперь снова стали местом для прогулок.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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