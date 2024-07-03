В Одессе начнут благоустраивать парки: появятся площадки для детей и выгула собак

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

План содержания и благоустройства парка Победы, утвержденный на последней сессии Одесского горсовета, закрепил порядок, форму и ограничения по использованию территории природно-заповедного фонда и направлен на его защиту и сохранение зеленых насаждений.

Проектом в целом предусмотрено:

решения по ландшафтному дизайну территории;

восстановление и обновление аллей, тротуаров и дорожек;

создание мест для тихого отдыха и прогулок;

устройство детских площадок;

устройство и реконструкция спортивных площадок;

организация площадки для культурно-массовых мероприятий;

реконструкция наружного освещения парка;

восстановление неработающих участков водопровода и канализации;

устройство площадки для выгула собак;

установление скамеек, урн и питьевых фонтанчиков.

В дальнейшем и другие территории природно-заповедного фонда будут иметь такие проекты содержания, а именно: Городской сад, Парк «Лузановки», Дюковский сад, Парк им.Шевченко, парк Савицкого.

Напомним, парк Горького в Одессе вскоре сменит название на парк Марка Твена. А два парка в нижней части Приморского бульвара – Стамбульский и Греческий – теперь снова стали местом для прогулок.