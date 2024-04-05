Вода в одесском парке Победы может быть опасной, — биолог

Об этом рассказал химик-биолог, глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский, сообщает издание Новини.LIVE.

По словам Владислава Балинского, ранее цветение в парке Победы, скорее всего, связано с теплой погодой в зимний период и нехваткой кислорода в пруду. К тому же проблемой является засорение водоема органическими отходами.

«Листья, которые падают с деревьев, или мусор, который могут бросать люди, и много хлеба — это все формирует донные отложения, которые насыщены органикой. В основном, это соединения азота, фосфора и серы. Они являются пищевой питательной средой для многих одноклеточных водорослей» , — прокомментировал эколог.

Специалист отметил, что такое явление достаточно массовое, а с повышением температуры цветения будет становиться более интенсивным. Несмотря на то, что в КП «Сервисный центр» отметили абсолютную безопасность воды, это явление достаточно опасно как для жителей водоема, так и для людей.

Такие цветения могут приводить к заморным процессам — когда живые организмы остаются без кислорода. Чаще всего динофлагеляты вызывают токсические цветения, и тогда в водную среду выделяются токсические вещества. Они могут вызвать аллергические реакции на проявления кожи людей в виде дерматозов, отравлений», — сказал Владислав Балинский.

Эколог отмечает, что рыбу из водоема ни в коем случае нельзя употреблять, ведь из-за состояния воды она может быть опасна для человека.

По словам эколога, искусственный пруд не может существовать без должного человеческого вмешательства. Так, подобным водоемам необходима регулярная чистка и увеличение притока пресной воды. Кроме того, есть и более агрессивные методы борьбы с цветением воды.

«Есть способы более быстрой борьбы — с использованием альгицидов. Это вещества, тормозящие рост и развитие одноклеточных водорослей. Как, например, антибиотики. Другой способ — использование микробиологических препаратов. От них эффект будет более длительным» , — отметил специалист.

Владислав Балинский рассказал, что точную информацию о возбудителях цветения могут дать только специалисты.

«Чтобы определить, что за организмы вызывали цветение, необходимо обратиться в УкрНЦЭМ или Институт биологии Черного моря. Они смогут точно назвать, какая причина таких процессов», — сказал он.

Ранее в департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского городского рассказали «Одесской Жизни», что из-за войны в прудах несколько лет полностью не меняли воду.

Вода подается из неглубокой скважины и циркулирует там по кругу. И поэтому в водоемы могут попадать песок и глина. Однако анализы воды показали, что ее качество остается нормальным, незначительное превышение показателей имеет место только по содержанию марганца и кальция.