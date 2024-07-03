В Одесі почнуть упорядковувати парки: з’являться майданчики для дітей та вигулу собак

В Одесі почнуть упорядковувати парки: з’являться майданчики для дітей та вигулу собак

В Одесі розробляють проекти утримання та реконструкції міських парків. Парк “Перемоги” – став першим за яким план уже затверджено. Завершується розробка документа щодо парку ім. Шевченка.

Про це повідомили у прес-службі мерії.

План утримання та благоустрою парку Перемоги, затверджений на останній сесії Одеської міськради, закріпив порядок, форму та обмеження щодо використання території природно-заповідного фонду і спрямований на його захист і збереження зелених насаджень.

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план

Проєктом загалом передбачено:

  • рішення щодо ландшафтного дизайну території;
  • відновлення та оновлення алей, тротуарів і доріжок;
  • створення місць для тихого відпочинку та прогулянок;
  • влаштування дитячих майданчиків;
  • влаштування та реконструкція спортивних майданчиків;
  • організація майданчика для культурно-масових заходів;
  • реконструкція зовнішнього освітлення парку;
  • відновлення непрацюючих ділянок водопроводу і каналізації;
  • влаштування майданчика для вигулу собак;
  • встановлення лавок, урн і питних фонтанчиків.

Надалі й інші території природно-заповідного фонду матимуть такі проєкти утримання, а саме: Міський сад, Парк “Лузанівки”, Дюковський сад, Парк ім.Шевченка, парк Савицького.

Нагадаємо, парк Горького в Одесі незабаром змінить назву на парк Марка Твена. А два парки в нижній частині Приморського бульвару – Стамбульський і Грецький – тепер знову стали місцем для прогулянок.

 

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