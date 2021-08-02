Некоторые страны уже вакцинируют детей от коронавируса. Например в США, Канаде и Евросоюзе прививают с 12 лет, а в Китае разрешили вакцинировать даже трехлеток. А что насчет Украины?

30 июля Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации, в которых разрешило использовать вакцину Pfizer для детей от 12 лет. Правда, только в отдельных случаях. Давайте посмотрим, о чем идет речь.

Почему разрешили всего одну вакцину?

Украина опирается в этом вопросе на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), научные исследования и изменения в инструкции к вакцине Pfizer.

ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer подходит для детей от 12 лет. Хотя дети и подростки легче переносят COVID-19, по сравнению со взрослыми, но бывают исключения. Особенно это касается тех, кто имеет сопутствующие заболевания и онкологию. Поэтому детям, входящим в группу повышенного риска, лучше сделать прививку Pfizer, считают в ВОЗ. По вакцинам остальных производителей еще недостаточно данных, чтобы рекомендовать их детям.

Если ребенок не входит в группу риска, значит прививка не нужна?

Вакцинация детей пока не в приоритете, отмечают в ВОЗ. Сперва должны привиться пожилые люди, медицинские работники и люди с хроническими заболеваниями. Но в министерство здравоохранения Украины (МОЗ) назвали несколько ситуаций, когда дети получают приоритет наравне со взрослыми. Вакцину Pfizer теперь рекомендуют ставить не только детям, входящим в группу риска, но и для поездок за границу:

Если ребенок уезжает учиться в другую страну

Если ребенок участвует в международных спортивных соревнованиях

Если ребенок эмигрирует, то есть меняет место жительства для воссоединения с семьей

Если ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Pfizer

Одним словом, ребенку нужно вакцинироваться, если того требуют правила въезда или пребывания. Теперь у детей есть такая возможность.

Где вакцинируют детей?

Там же, где и взрослых. Но прежде, чем записываться на прививку, нужно получить у семейного врача или педиатра справку. После изучения документов, которые дают основания для вакцинации, врач напишет рекомендацию для вакцинации. Документ должен подтверждать, что ребенок покидает Украину по причине эмиграции, учебы или спортивных соревнований. Или что уже есть первая доза Pfizer. Для детей из группы риска понадобится медицинское заключение про наличие сопутствующей патологии, в частности, онкопатологии.

Как только получите справку от врача, то можете записываться на вакцинацию. Не забудьте взять все оригиналы документов, на основании которых врач написал свою рекомендацию.

Для детей доза вакцины будет меньше, чем для взрослых?

Нет, все то же самое. Детям в возрасте от 12 лет вводят 2 дозы по 0.3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней. Никаких специальных «детских доз» или особых условий. В случае, если ребенку ставили вакцину от какого-либо другого заболевания, то необходимо подождать 14 дней, прежде чем получить первую дозу Pfizer от COVID-19.

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