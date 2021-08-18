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Участок Преображенской у Привоза: сроки окончания ремонта значительно продлеваются (фото)

Участок Преображенской у Привоза: сроки окончания ремонта значительно продлеваются (фото)

Уже можно не ожидать окончания ремонта одесской улицы Преображенской у Привоза (квартал от Пантелеймоновской до Новощепного ряда) к концу лета. Как нам сообщают официально, ремонт продлен до конца года. Придется потерпеть.

ремонт бурлящего квартала

Опять же, официально это звучит так: «Учитывая необходимость продолжения работ, данный участок улицы Преображенской закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года».

ремонт бурлящего квартала2

ремонт бурлящего квартала4

ремонт бурлящего квартала5

 

Как сообщала «Одесская жизнь», ремонт этого бурлящего квартала должны были начать 15 апреля, но работы стартовали только в конце апреля.

Позже мы рассказывали о том, какие работы там ведутся, и что происходит на этом «горячем» квартале.

Позже ремонт «завернул» с Преображенской на Старопортофранковскую.

Напомним, в ходе капремонта участка Преображенской у Привоза будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей: контактная сеть, внешние сети водоснабжения, водоотведения и канализации (бытовой и ливневой), сети газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникации и наружного освещения. Предусмотрено обустройство новых трамвайного полотна, рельсов и асфальтного покрытия проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Завершающим этапом работ станет организация дорожного движения с нанесением разметки, установкой новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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