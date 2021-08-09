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Ремонт Преображенской у Привоза «завернул» на Старопортофранковскую: что с «торговой площадью»?

Ремонт Преображенской у Привоза «завернул» на Старопортофранковскую: что с «торговой площадью»?

Ремонт вокруг Привоза продолжается. Сейчас поговорим об участке Преображенской. Он не просто продолжается, но уже и «завернул» за угол — на ул. Старопортофранковскую, где на стыке с Новощепным рядом, почти от ворот Преображенского парка, тянутся торговые ряды.

Стартовал ремонт участка Преображенской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда в конце апреля текущего года.

Сейчас на этом участке жарко во всех смыслах. Торговля продолжается. Торгуют, в основном, с лотков. Машины умудряются подъезжать-проезжать (со стороны Мечникова). Ну разве что можно не опасаться трамваев, которые сейчас здесь, ясное дело, не следуют.

О том, что эту «торговую площадь» собираются убрать, стало известно еще в марте прошлого года.

В январе этого года «Одесская жизнь» убедилась, что «торговая площадь» никуда не делась.

И даже сейчас, когда тут вовсю ведутся работы, все на месте. Кстати, многим очень удобно делать здесь покупки, особенно для тех, кто на авто и не очень любит Привоз. Торгуют на этой площади фруктами-овощами.

В общем «картинка» еще та: подошедший впритык к торговым рядам масштабный ремонт не стал помехой торговле. Во всяком случае, пока…

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что продолжается ремонт Екатерининской у Привоза: там активно сносят цветочные ларьки

Фото Марии Котовой

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