В Одессе на Варненской сгорел фургон с мужчиной внутри

Сегодня днем, в воскресенье, 11 июня 2023 года, в Одессе загорелся заброшенный фургон, внутри которого находился человек.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, пожар случился на стоянке на улице Варненской в Киевском районе города. Загоревшийся фургон много лет стоял в заброшенном состоянии, а именно сегодня внутри микроавтобуса находился человек.

Пожарные прибыли на место спустя пару минут после вызова. А спустя еще четыре минуты огонь был локализован.

В фургоне спасатели нашли мужчину. Он получил 90% ожогов тела. В критическом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Причина возгорания, как и личность пострадавшего устанавливается. Не исключено, что в фургоне чуть не сгорел заживо бездомный.

Еще новости Одессы по теме: