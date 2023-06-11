В Одесі на Варненській згорів фургон із чоловіком усередині

Сьогодні вдень, у неділю, 11 червня 2023 року, в Одесі загорівся занедбаний фургон, усередині якого перебувала людина.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталася на стоянці на вулиці Варненській у Київському районі міста. Фургон, що спалахнув, багато років стояв у занедбаному стані, а саме сьогодні всередині мікроавтобуса знаходилася людина.
Пожежні прибули на місце за кілька хвилин після виклику. А ще через чотири хвилини вогонь був локалізований.
У фургоні рятувальники знайшли чоловіка. Він отримав 90% опіків тіла. У критичному стані потерпілого госпіталізували до лікарні. Про його стан наразі нічого не відомо.
Причина загоряння, як і особа постраждалого, встановлюється. Не виключено, що у фургоні мало не згорів живцем безпритульний.
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