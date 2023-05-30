Около двух миллионов пчел сожгли на Французском бульваре в Одессе

Пасека располагалась на участке возле здания, которое принадлежит компании “Геродот”, но сейчас здание находится под арестом.

Представитель компании рассказывает, что на пасеке было 80 семей — это около двух миллионов пчел.

Пасека давала в год больше 20 тонн меда, который бесплатно распространялся среди школьников, пенсионеров и вынужденных переселенцев. Сейчас там осталось лишь восемь семей. Остатки сожженных ульев вывезли, а представителей компании туда не пускают.

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Фото иллюстративное.