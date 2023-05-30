Новости Одессы и Одесской области

Около двух миллионов пчел сожгли на Французском бульваре в Одессе

Около двух миллионов пчел сожгли на Французском бульваре в Одессе

В одесском санатории имени Чкалова неизвестные сожгли пасеку частной компании “Геродот”. 

Пасека располагалась на участке возле здания, которое принадлежит компании “Геродот”, но сейчас здание находится под арестом.

Представитель компании рассказывает, что на пасеке было 80 семей — это около двух миллионов пчел.

Пасека давала в год больше 20 тонн меда, который бесплатно распространялся среди школьников, пенсионеров и вынужденных переселенцев. Сейчас там осталось лишь восемь семей. Остатки сожженных ульев вывезли, а представителей компании туда не пускают.

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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