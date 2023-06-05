В Одессе на пляже горел ресторан

В понедельник, 5 июня 2023 года, на одесском пляже «Дельфин-3» восемь пожарных машин и 38 спасателей ликвидировали масштабный пожар ресторана. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Пожар в ресторане «Либерти» на одесском пляже Дельфин-3 произошел днем. Возгорание началось в подсобном помещении. Огонь охватил пляжный инвентарь и пластиковую вагонку – люди, отдыхавшие в это время на побережье, наблюдали огромный столб черного дыма.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, примерно в 17 часов в неработающем ресторане на берегу моря сработала автоматическая противопожарная сигнализация. Через некоторое время пришел вызов от сотрудника заведения, который сообщил, что возгорание произошло в складском помещении, где хранилась мебель.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитной экипировке. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара будет установлена экспертами.

Напомним, что одесситов предупреждают о высокой пожарной опасности 5 и 6 июня.

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Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области