Ключевые моменты:

К участию приглашаются все желающие.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Условия участия и цель акции

Мероприятие состоится в субботу, 14 июня. Старт запланирован в 9:00, а продлится велозаезд до 10:30. Маршрут пройдет от Аркадии до пляжа Отрада.

Регистрация по ссылке

По информации от организаторов, основная цель велозаезда — это не спортивное соревнование, а способ объединить активную молодежь Одессы. Акция призвана продемонстрировать, что молодое поколение выбирает здоровый и активный отдых. Также мероприятие предоставит участникам возможность отвлечься от повседневных дел и найти новых друзей.

Организаторы отмечают, что правила участия максимально просты. Для того, чтобы присоединиться к велозаезду, необходимо иметь собственный велосипед и пройти предварительную регистрацию по ссылке, предоставленной в официальном анонсе. Сложных требований к участникам не выдвигается, главное — желание приобщиться к сообществу единомышленников.

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