Ключевые моменты:
- К участию приглашаются все желающие.
- Для участия необходима предварительная регистрация.
Условия участия и цель акции
Мероприятие состоится в субботу, 14 июня. Старт запланирован в 9:00, а продлится велозаезд до 10:30. Маршрут пройдет от Аркадии до пляжа Отрада.
Регистрация по ссылке
По информации от организаторов, основная цель велозаезда — это не спортивное соревнование, а способ объединить активную молодежь Одессы. Акция призвана продемонстрировать, что молодое поколение выбирает здоровый и активный отдых. Также мероприятие предоставит участникам возможность отвлечься от повседневных дел и найти новых друзей.
Организаторы отмечают, что правила участия максимально просты. Для того, чтобы присоединиться к велозаезду, необходимо иметь собственный велосипед и пройти предварительную регистрацию по ссылке, предоставленной в официальном анонсе. Сложных требований к участникам не выдвигается, главное — желание приобщиться к сообществу единомышленников.
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