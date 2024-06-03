Велолихорадка в Одессе: как 130 лет назад город стал настоящей колыбелью велоспорта

Первые велогонки прошли в Одессе

В Одессе первые велосипеды появились в продаже в 1869 году, а одесситы стали одними из первых, кто пересел на этот вид транспорта. В то время слова «велосипед» не существовало, а двухколесные машины называли самокатами. Однако пешеходов вид несуразной машины на двух колесах раздражал, и в других городах даже случалось, что на велосипедистов нападали, перекрывали дорогу и даже били. Были ли в Одессе такие случаи, неизвестно.

Уже через год после появления первого велосипеда в одесских газетах появилось объявление, что в городе прошло спортивное велосоревнование, организатором которого был некто по фамилии Бали. Такого рода соревнования в империи до того не проводились, и Одесса стала первым городом, где прошли велогонки.

Когда стало понятно, что поклонников велоспорта в городе великое множество, решено было создать Одесское общество велосипедистов-любителей. Оно стало первым в Одессе и одним из первых в Украине. Целью этого объединения было «сближение любителей велосипедной езды… и распространение употребления велосипеда как здорового, удобного и приятного средства передвижения».

Устав общества был утвержден в январе, а президентом клуба стал Викентий Шерцль — известный одесский спортсмен, который за год до этого совершил велопробег из Милана в Прагу. Причем дистанцию он преодолел на велосипеде, который в народе называли «паук» из-за переднего колеса, которое было полтора метра в диаметре. Правда, кататься на «пауках» одесситам пришлось недолго, вскоре их заменили велосипедами больше похожими на современные, с одинаковыми колесами — бициклетами. Ну, а сами велосипедисты получили название «циклисты».

Вместо велодорожек был циклодром в парке

Чтобы попасть в первый одесский велосипедный клуб, нужно было пройти жесткий отбор. Принимали туда только совершеннолетних мужчин, а для женщин и лиц с сомнительным прошлым вход в клуб был закрыт. Правда, позже для женщин сделали исключение.

Тренировал спортсменов и отвечал за проведение соревнований учитель танцев Александр Цорн. В 1893 году в Александровском парке (нынешний парк Шевченко) была оборудована «летняя станция» циклистов. Все выглядело очень серьезно и не хуже, чем в Европе: новые трибуны для зрителей, «ангары» для хранения велосипедов, ремонтная мастерская и, конечно, буфет.

Для соревнований был устроен первый в городе велотрек, который в то время носил название «циклодром». Он находился за Михайловским монастырем, там проводили как городские, так и международные соревнования, в которых принимали участие знаменитые одесские гонщики.

Циклодром имел вид прямоугольника, на его коротких сторонах были предусмотрены виражи высотой около 170 сантиметров. А вдоль длинных сторон были сооружены дорожки из новомодного по тем временам материала — асфальта шириной пять метров и длиной 350 метров. Циклодром работал до 1911 года, когда на его территории началось строительство трамвайной линии. А через год его вообще закрыли.

Велосипед можно было купить в рассрочку

В Одессе работало много магазинов, где продавали автомобили и велосипеды. Но если судить по рекламе, которую размещали одесские газеты, приобрести велосипед имел счастье не каждый — это удовольствие могли позволить себе только обеспеченные одесситы. Чтобы купить велосипед в 1913 году, нужно было заплатить за него от 100 до 300 рублей, а это были весьма серьезные деньги. Однако тем, кто не мог рассчитаться сразу, владельцы магазинов шли навстречу и продавали «железного коня» в рассрочку.

Одним из первых владельцев магазинов автомобилей и велосипедов был Сергей Уточкин. Однако спортсмен из него получился гораздо лучше, чем бизнесмен. Его магазин постоянно терпел убытки и в конце концов любимец одесситов разорился.

Торговал велосипедами и Фердинан Цорн, однако семейный бизнес Цорнов процветал. Здесь продавали известные велосипеды «Дюркопп-Диана», на которых в то время катались все одесские чемпионы.

Самый первый велосипед в Украине проехал по улицам Львова

Считается, что первый велосипед на территории Украины появился все-таки не в Одессе, а во Львове. Кто-то из львовян отправился в Париж и увидел там чудо-машину на двух колесах. Это средство передвижения так понравилось украинцу, что он приобрел велосипед и привез его на родину.

Источники: usionline.com, iodessit.com