В Одессе на Таирова торговцы перекрыли дорогу – требуют отменить «выходной» карантин (фото)

Сегодня днем, 14 сентября, в Одессе предприниматели, торгующие на Киевском рынке на Таирова, перекрыли проспект Глушко.

Как сообщает Телеграм-канал «Думская», люди ходят по пешеходному переходу и требуют отмены «карантина выходного дня».

«Полиция запретила торговцам вещевых магазинов сегодня открываться – получили протест», – отмечается в публикации.

В настоящее время в микрорайоне наблюдаются дорожные пробки.

Напомним, решение о введении «карантина выходного дня» украинское правительство приняло 11 ноября.

Позже в мэрии Одессы отказались вводить «выходной» карантин, заявив, что город остается в «оранжевой» зоне.

В то же время и. о. главы Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин заявил, что карантин выходного дня в Одессе придется соблюдать, а выполнение карантинных требований будут контролировать.

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Фото: Телеграм-канал «Думская»