Петиция президенту против карантина выходного дня набрала почти 30 тысяч голосов за 4 дня

Инициатива была обнародована в разделе электронных петиций на сайте главы государства 10 ноября. На сегодняшний день ее поддержали 27 296 человек. Отметим, что для того, чтобы петиция была рассмотрена, она должна набрать не менее 25 тысяч подписей.

По мнению автора петиции, введение карантина выходного дня будет иметь «катастрофические последствия» для экономики страны и при этом никак не повлияет на динамику распространения коронавируса.

«Введение карантина выходного дня повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию», – сказано в петиции.

Представители общественности, бизнеса и эксперты рынка, согласно петиции, требуют отменить запрет на работу предпринимателей как в целом, так и с ограничением времени, а также возместить за счет государства или органов местного самоуправления материальный и моральный вред, причиненный «незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти».

Напомним, решение о «карантине выходного дня» правительство приняло 11 ноября.

В Одессе такой карантин фактически отказались вводить.

Фото: Первый городской