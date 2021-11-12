В Одессе на Таирова отключат газ: адреса на 12 ноября

Одесситы жалуются на плохой газ: отвечаем на вопросы Каждую осень в социальных сетях люди жалуются на плохое качество газа. Вода в чайнике долго закипает, газ плохо пахнет, пламя горит разными цветами, а чтобы сварить кастрюлю борща нужно истратить кубометр газа. ПОДРОБНЕЕ

Как подорожание газа повлияет на экономику: кого ждут сокращения? Федерация украинских работодателей сообщила, что из-за высоких цен на газ многие промышленные предприятия станут убыточными. Если цена на европейском рынке останется такой же как в октябре, то есть риск остановки производства или уменьшения объемов продукции. А это приведет к сокращению штата работников. ПОДРОБНЕЕ