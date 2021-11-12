В Одессе на Таирова отключат газ: адреса на 12 ноября

Сегодня, 12 ноября 2021 года, в Одессе из-за ремонтных работ планируется временно прекратить газоснабжение части микрорайона Таирова.
Как сообщает управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, причина отключения газа – работы на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Ак. Вильямса, 89.
Так, с 9:00 до 15:30 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
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