Биометан вместо природного газа. В чем отличие и когда ждать?

Президент Владимир Зеленский 9 ноября подписал законопроект, который приравнивает биометан к природному газу. По мнению экспертов, это большой шаг к обретению энергетической независимости.

Давайте разберемся, чем биометан отличается от обычного газа и когда Украина сможет перейти на этот новый вид топлива.

Что такое биометан?

Биометан — это биогаз, который по своим физико-химическим характеристикам соответствует тем же требованиям, что и природный газ, сказано в законопроекте. Его можно подавать в общую газотранспортную сеть или использовать, как топливо для двигателей.

Природный газ, которым мы привыкли пользоваться — это полезное ископаемое, его добывают из скважин, а биогаз получают искусственным путем из различных органических отходов: соломы, навоза, опилок, бытового и промышленного мусора, сточных вод канализации.

Как можно получить биогаз из мусора?

Для этого нужна специальная биогазовая станция. Сырье помещают в герметичное пространство без доступа кислорода и подогревают. За несколько недель бактерии перерабатывают органику и выделяют биогаз, который собирается под куполом.

Биогаз состоит из разных газов, поэтому его очищают от примесей и углекислого газа. В результате очистки и обогащения (это называется upgrading) из биогаза получают биометан, который ничем не отличается от привычного метана, добытого из скважины.

Сгнившая органика превращается в удобрения, поэтому производство биогаза считается безотходным.

В Украине есть биогазовые станции?

Сейчас в Украине работают более пятидесяти биогазовых станций. Эксперты Биоэнергетической Ассоциации Украины (UABIO) оценивают потенциал производства биометана в 7,8 млрд кубометров в год. Это довольно большая цифра, потому что объемы природного газа, который добывает Украина, составляют 20 млрд кубометров в год.

Обычно, биогаз используют прямо на месте производства. Рядом ставят газовую электростанцию, которая вырабатывает электроэнергию и тепло. Так поступают во многих европейских странах.

В Украине биогазовые станции в основном используют крупные агрохолдинги. Они перерабатывают отходы и получают электроэнергию. Но после принятия законопроекта, очищенный биометан можно запускать в общую газовую магистраль. Это значит, что владельцы биогазовых станций смогут продавать биометан практически в любую точку Украины и Европы.

Сколько стоит биометан?

На фоне высоких европейских цен на природный газ, стоимость биометана вполне конкурентная. По словам главы правления Биоэнергетической Ассоциации Георгия Гелетухи, биометан в среднем стоит 500-700 долларов за тысячу кубометров. Для обычных потребителей это пока еще слишком дорого, но многим промышленным предприятиям будет выгодно брать по такой цене.

Аграрии будут заинтересованы в развитии производства биометана: они смогут не только заработать, но и получат органические удобрения. Кроме того, увеличение объемов газа позволит быть независимыми от импорта и от газового шантажа со стороны России.

Когда биометан поступит в общую газовую сеть?

Украинский газовый оператор готов закачивать биометан в газотранспортную магистраль уже в 2022 году. Производители биометана смогут подключиться к сети практически на всей территории Украины. Один из производителей даже подал предварительную заявку на подключение.

Читайте также: Как подорожание газа повлияет на экономику — кого ждут сокращения?

Фото: tsoua.com, bioenergy-news.com, erandoavocats.com