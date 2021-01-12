В Одессе на посёлке Котовского появится новый храм для греко-католиков

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) построит храм на посёлке Котовского.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского экзархата УГКЦ.
Крест, краеугольный камень и место под строительство освятил глава Одесского экзархата Украинской греко-католической церкви Михаил Бубний.
На освящении были сестры Служебницы непорочной Девы Марии, сестры-монахини Ордена воплощенного Слова, семинаристы Киевской Трехсвятительской духовной семинарии, рыцари Колумба, верующие греко-католики Одессы и приглашенные гости.
Храм будет посвящен Чудотворцу Николаю.
В Одессе для греко-католиков открыты Храм Вознесения Господня на проспекте Добровольского, Храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической, Часовня в честь Архистратига Михаила на Ланжероновской и Церковь Святого Ильи Пророка на Радостной.
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Фото: пресс-служба Одесского экзархата