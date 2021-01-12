В Одессе на посёлке Котовского появится новый храм для греко-католиков

Религиозный ликбез: об иконах-«таблетках», шамаиле и тханках Религиозное образование многих современников заканчивается на том, что они знают даты праздников и посещают церковные службы. Однако в православии есть много вопросов, ответить на которые не смогут даже те, кто считает себя глубоко верующим человеком. Например, что такое мерная икона или для чего предназначена икона в центре храма? ПОДРОБНЕЕ

Завет, заповедь и табу: что означают эти понятия в разных религиях? Церковная терминология иногда заставляет нас задумываться над простыми, казалось бы, словами. Мы расскажем, что означает и чем отличается заповедь от завета, в каких религиях есть табу и что именно скрывается под этим понятием. ПОДРОБНЕЕ

Одесса многорелигиозная: по долгой дороге к храмам Мы отправляемся по непростой и долгой дороге по Одессе религиозной. Вернее, многорелигиозной. Потому что, как утверждают в одесском экскурсионном агентстве «Тудой-Сюдой», «пожалуй только в Одессе можно найти храмы всех основных религий. Тут вам и мечеть и синагога, православная церковь и католический костел, и многое другое. Нет такой религии, которая не оставила след бы в нашем городе». ПОДРОБНЕЕ