Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на посёлке Котовского появится новый храм для греко-католиков

В Одессе на посёлке Котовского появится новый храм для греко-католиков

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) построит храм на посёлке Котовского.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского экзархата УГКЦ.

Крест, краеугольный камень и место под строительство освятил глава Одесского экзархата Украинской греко-католической церкви Михаил Бубний.

На освящении были сестры Служебницы непорочной Девы Марии, сестры-монахини Ордена воплощенного Слова, семинаристы Киевской Трехсвятительской духовной семинарии, рыцари Колумба, верующие греко-католики Одессы и приглашенные гости.

Храм будет посвящен Чудотворцу Николаю.

В Одессе для греко-католиков открыты Храм Вознесения Господня на проспекте Добровольского, Храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической, Часовня в честь Архистратига Михаила на Ланжероновской и Церковь Святого Ильи Пророка на Радостной.

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И читайте: В кого верят одесситы? Религии, церкви и секты Одесчины

Фото: пресс-служба Одесского экзархата

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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