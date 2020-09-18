Одесса религиозная: самые разные храмы города в одном видео

Как вы думаете, где можно танцевать танго? В красивом зале, баре, на профессиональном танцполе? Наша героиня танцевала и на балконе, и на крыше, в вагоне поезда и на вершине горы. Сейчас же два раза в неделю она собирает учеников на пляже, чтобы не просто разучивать танцевальные па, а научить их слышать и чувствовать свое тело. Лучшее же время для такой практики, конечно же, рассвет.

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