Одесса религиозная: самые разные храмы города в одном видео

Сегодня, как только на небе появится первая звезда иудеи всего мира встретят Новый 5781-й год.
Они отмечают Рош ха-Шана.
Мы поздравляем всех, кому дорог праздник. А в нашем видео рассказываем о многообразии Одессы религиозной.
Сегодня, как только на небе появится первая звезда иудеи всего мира встретят Новый 5781-й год ! Мы поздравляем всех, кто празднует этот праздник. А в нашем видео рассказываем о многообразии Одессы религиозной.
Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 18. September 2020
Читайте об этом также статью Марии Котовой Одесса многорелигиозная: по долгой дороге к храмам