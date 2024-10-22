Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на пешеходном переходе сбили двух детей: подробности

В Одессе на пешеходном переходе сбили двух детей: подробности

В Одессе 74-летний водитель «ВАЗ» сбил двух девочек на пешеходном переходе. Пострадавших детей госпитализировали.

ДТП произошло в понедельник, 21 октября, на одной из улиц в Киевском районе города.

В полиции Одесской области сообщили, что две девочки 13 и 12 лет попали под колеса «ВАЗ», когда переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Пострадавших детей доставили в медучреждение.

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Водителя проверят на состояние опьянения.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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