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В Одесі на пішохідному переході збили двох дітей: подробиці

В Одесі на пішохідному переході збили двох дітей: подробиці

В Одесі 74-річний водій «ВАЗ» збив двох дівчаток на пішохідному переході. Постраждалих дітей госпіталізували.

ДТП сталася в понеділок, 21 жовтня, на одній із вулиць у Київському районі міста.

У поліції Одеської області повідомили, що дві дівчинки 13 і 12 років потрапили під колеса «ВАЗ», коли переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

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Постраждалих дітей доставили до медзакладу.

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Водія перевірять на стан сп’яніння.

Встановлюються повні обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

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