В Одесі на пішохідному переході збили двох дітей: подробиці

В Одесі 74-річний водій «ВАЗ» збив двох дівчаток на пішохідному переході. Постраждалих дітей госпіталізували.
ДТП сталася в понеділок, 21 жовтня, на одній із вулиць у Київському районі міста.
У поліції Одеської області повідомили, що дві дівчинки 13 і 12 років потрапили під колеса «ВАЗ», коли переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.
Постраждалих дітей доставили до медзакладу.
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Водія перевірять на стан сп’яніння.
Встановлюються повні обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.
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