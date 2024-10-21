В Одессе мопедист убил двух пешеходов: подробности

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 октября, около 18 часов в Киевском районе города, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель мопеда сбил 68-летнего мужчину и 76-летнюю женщину, когда они пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных в результате ДТП травм оба пешехода погибли.

Водителя скутера проверили на алкоголь — он был в трезвом состоянии.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Мопед у водителя изъяли и поместили на штрафплощадку, назначен ряд экспертиз.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 18 октября в пригороде Одессы застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он возглавлял ряд автотранспортных компаний, дачный кооператив «Лагуна» и общественное формирование по охране порядка «Подраздел Содействия Правоохранительным Органам». Это формирование совместно с полицией патрулирует город и совместно с ТЦК проводит рейды и «бусификацию» военнообязанных на улицах и других общественных местах.