Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мопедист убил двух пешеходов: подробности

В Одессе мопедист убил двух пешеходов: подробности

В Одессе 39-летний водитель мопеда сбил двух пешеходов, когда они переходили дорогу в неустановленном месте. От полученных травм оба погибли.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 октября, около 18 часов в Киевском районе города, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель мопеда сбил 68-летнего мужчину и 76-летнюю женщину, когда они пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных в результате ДТП травм оба пешехода погибли.

дтп в Одессе

Водителя скутера проверили на алкоголь — он был в трезвом состоянии.

Читайте также: ДТП в Одессе: погиб молодой мотоциклист, девушка-пассажир попала в больницу

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Мопед у водителя изъяли и поместили на штрафплощадку, назначен ряд экспертиз.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 18 октября в пригороде Одессы застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он возглавлял ряд автотранспортных компаний, дачный кооператив «Лагуна» и общественное формирование по охране порядка «Подраздел Содействия Правоохранительным Органам». Это формирование совместно с полицией патрулирует город и совместно с ТЦК проводит рейды и «бусификацию» военнообязанных на улицах и других общественных местах.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua