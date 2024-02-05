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В Одесі на мосту загинув пішохід: що сталося

В Одесі на мосту загинув пішохід: що сталося

Унаслідок ДТП, яка сталася на мосту по вулиці Михайла Грушевського в Приморському районі Одеси, загинув пішохід.

Як повідомили в поліції Одеської області, дорожня пригода сталася ввечері 4 січня.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля “BMW” наїхав на чоловіка, коли він перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, несумісні з життям.

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Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У межах провадження поліцейські призначили низку експертиз.

Як повідомлялося, увечері 8 грудня, в Одесі на вулиці Сегедській водій легкового автомобіля наїхав на 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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