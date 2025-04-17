бювет на Ак. Сахарова
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Новый бюветный комплекс построят между домами № 28, 30, 34 и 36, сообщили в пресс-службе мэрии.

бювет на Ак. Сахарова

На сессии Одесского горсовета 16 апреля 2025 года были поддержаны изменения в городской бюджет, которые позволяют реализовать этот проект после проведения тендерных процедур и получения необходимых разрешений. 

Уже завершена разработка проектно-сметной документации и получено экспертное заключение о возможности проведения строительства бювета.

Проект предусматривает:

  •  бурение скважины,
  • возведение технического здания бюветного комплекса,
  • обустройство распределительного пункта водоснабжения,
  • строительство технических помещений для персонала,
  • приобретение и установка оборудования по доочистке воды, 
  • создание зоны санитарной охраны вокруг скважины,
  •  благоустройство прилегающей территории.

Срок выполнения работ: 2025-2026 годы.

В настоящее время в Пересыпском районе продолжается строительство бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра «Звездный».

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