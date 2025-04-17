Новый бюветный комплекс построят между домами № 28, 30, 34 и 36, сообщили в пресс-службе мэрии.
На сессии Одесского горсовета 16 апреля 2025 года были поддержаны изменения в городской бюджет, которые позволяют реализовать этот проект после проведения тендерных процедур и получения необходимых разрешений.
Уже завершена разработка проектно-сметной документации и получено экспертное заключение о возможности проведения строительства бювета.
Проект предусматривает:
- бурение скважины,
- возведение технического здания бюветного комплекса,
- обустройство распределительного пункта водоснабжения,
- строительство технических помещений для персонала,
- приобретение и установка оборудования по доочистке воды,
- создание зоны санитарной охраны вокруг скважины,
- благоустройство прилегающей территории.
Срок выполнения работ: 2025-2026 годы.
В настоящее время в Пересыпском районе продолжается строительство бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра «Звездный».