Об этом сообщил руководитель Агентства восстановления Украины Сергей Сухомлин в интервью изданию Телеграф.

Эксперт отметил, что на проблему влияет изменение климата, а также действия соседних стран, которые могут сократить доступные объёмы воды, особенно на юге Украины. Если не принять меры, через 15 лет ситуация в Херсоне станет критической, а некоторые крупные города, включая Одессу, могут столкнуться с ограничением водоснабжения.

“Здесь есть много факторов, которые влияют. Мы видим изменение климата, видим определенное поведение наших соседей, которое приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге. Соответственно, нам важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона. Если ничего не делать, лет через 15 у нас будут серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться нужно уже сейчас”, — рассказал руководитель Агентства восстановления.

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В настоящее время уровень очистки воды в Украине составляет всего 32%, тогда как в Европе этот показатель превышает 80%. Потери воды на водоканалах и сброс неочищенных стоков в реки ухудшают ситуацию. Если ситуация не изменится, в будущем украинские города могут получать воду по расписанию.

“Так через 10 лет часть больших городов Украины будут получать воду по часам. А некоторые крупные города, например Одесса, могут вообще стать ограниченными в водоснабжении”, — говорит Сергей Сухомлин.

Одним из возможных решений проблемы является строительство водопровода для Одессы, который можно объединить с проектом прямой трассы к дунайским портам, без захода в Молдову. Этот масштабный проект в настоящее время анализируется специалистами Всемирного банка, и после завершения расчётов начнётся поиск источников финансирования.

«Это уже не об восстановлении, а о строительстве еще лучшего, чем было раньше. Очень масштабный проект, пока Всемирный банк с помощью специалистов проводит расчеты. Как только получим цифры — будем предметно говорить о путях финансирования. Но эту проблему уже нужно решать», — подытожил руководитель Агенства.

Справка ОЖ

Сергей Сухомлин возглавил Агентство восстановления в сентябре 2024-го года. Для многих это стало сюрпризом, поскольку до этого Сухомлин 9 лет был мэром Житомира. За время мэрства Сухомлина в городе реализовали ряд эффективных решений в сфере коммунального хозяйства, что позволило Житомиру показать устойчивость в условиях ковида, а затем и полномасштабной войны.