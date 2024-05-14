Новости Одессы и Одесской области

В жилмассеве «Радужный» электросамокат уничтожил квартиру (видео)

В жилмассеве «Радужный» электросамокат уничтожил квартиру (видео)

В селе Лиманка под Одессой более 30 спасателей тушили огонь, который распространился на всю квартиру в  жилмассиве «Радужный». Причиной пожара стал самокат, который стоял на зарядке.

Подробности происшествия сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о пожаре по улице Гранитная в Службу спасения поступило вчера, 13 мая, в 21:45.

По прибытию спасателей было установлено, что горит квартира на 3-м этаже 16-ти этажного жилого дома в жилмассиве «Радужный». Из-за значительной задымленности спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара по лестнице с верхних этажей было эвакуировано 7 человек.

В 22:15 пожар был ликвидирован на площади 30 м2.

В результате пожара пострадал 69-летний хозяин квартиры — он получил ожоги левой руки, но от госпитализации отказался.

Вероятная причиной пожара стало короткое замыкание электросамоката во время зарядки.

От ГСЧС привлекалось 12 единиц техники и 31 пожарный.

Спасатели показали ужасные последствия пожара, квартира практически полностью выгорела.

Ранее на Новой почте рассказали, что уничтожила российская ракета на складе в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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