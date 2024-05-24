В Одесі на дитячому майданчику електросамокат збив 6-річну дівчинку

Подія сталася вчора, 23 травня, близько 17-ї години. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Постраждалу дитину доправили до лікарні, де попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом стопи та інші ушкодження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.

Після з’ясування повних обставин події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, війна з електросамокатами, які розсікають тротуарами, ведеться в Одесі давно. Так, з 1 травня 2024 року на Трасі здоров’я встановлено дорожні знаки, що забороняють рух електросамокатів та інших видів транспорту, крім велосипедів.

Розглядається можливість встановлення аналогічних правил і в одеських парках, оскільки там гуляють маленькі діти та люди похилого віку, та й просто всі, хто хоче спокійно прогулятися і відпочити, і електросамокати можуть становити для них велику небезпеку.