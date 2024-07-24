В Одессе на Балковской стреляли: в полиции рассказали подробности

В Одессе на Балковской стреляли: в полиции рассказали подробности

В Одессе конфликт соседей перерос в стрельбу. Нарушителя задержали предметом, похожим на пистолет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, этой ночью наши патрульным сообщили о стрельбе на улице Балковской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что во дворе одной из многоэтажек между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

Патрульные установили личность нарушителя и задержали его. Также, обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним. 19 июля возле одесского Привоза толпа напала на полицейских, и тем пришлось стрелять.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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