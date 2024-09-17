Новости Одессы и Одесской области

В Одессе посреди улицы стреляли в иностранца: что произошло

В Одессе посреди улицы стреляли в иностранца: что произошло

В Киевской области задержали 39-летнего жителя Броваров, который устроил стрельбу по прохожему в Одессе утром 6 сентября. Ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел на улице Дмитрия Донского в Одессе.

Установлено, что житель Броваров утром 6 сентября из устройства для отстрела резиновых пуль несколько раз выстрелил в 40-летнего иностранца, который уже длительное время жил в Одесской области. Он получил ранения плеча, поясницы и спины.

Пострадавшего обнаружили прохожие и позвонили в «скорую» и полицию. А стрелок скрылся.

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Полицейские просмотрели десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, изъяли вещественные доказательства с места стрельбы и назначили экспертизы, проанализировали полученную информацию и воссоздали события того дня.

В результате этих мер правоохранители установили личность стрелка и разыскали его в Броварах, куда он сбежал сразу после совершения преступления.

стрелок

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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