В Одессе посреди улицы стреляли в иностранца: что произошло

В Киевской области задержали 39-летнего жителя Броваров, который устроил стрельбу по прохожему в Одессе утром 6 сентября. Ему грозит до семи лет заключения.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Инцидент произошел на улице Дмитрия Донского в Одессе.
Установлено, что житель Броваров утром 6 сентября из устройства для отстрела резиновых пуль несколько раз выстрелил в 40-летнего иностранца, который уже длительное время жил в Одесской области. Он получил ранения плеча, поясницы и спины.
Пострадавшего обнаружили прохожие и позвонили в «скорую» и полицию. А стрелок скрылся.
Читайте также: Стрельба в одесском ресторане: какое решение принял суд (видео)
Полицейские просмотрели десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, изъяли вещественные доказательства с места стрельбы и назначили экспертизы, проанализировали полученную информацию и воссоздали события того дня.
В результате этих мер правоохранители установили личность стрелка и разыскали его в Броварах, куда он сбежал сразу после совершения преступления.
Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.