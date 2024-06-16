Стрельба в одесском ресторане: какое решение принял суд (видео)

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Напомним, инцидент произошел днем 12 июня днем в одном из ресторанов на Французском бульваре.

Двое подозреваемых, которыми оказались граждане российской федерации, были задержаны на месте происшествия. Личность третьего злоумышленника, покинувшего место преступления на автомобиле, полицейские установили и задержали впоследствии.

На месте преступления полицейские изъяли два ножа и три гранаты, две из которых предварительно являются боевыми. А впоследствии, после задержания третьего подозреваемого – и ружье.

Всем трем задержанным сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенному с особой дерзостью. А одному из россиян – еще и в незаконном ношении, приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения: россиянам – содержание под стражей без права внесения залога, а одессита – содержание под стражей с правом внесения залога.

Максимальное наказание, угрожающее правонарушителям – до семи лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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