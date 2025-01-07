В Одессе мужчина развращал десятилетнюю девочку

38-летний житель Одессы познакомился в мобильном приложении с 10-летней девочкой, выдав себя за 12-летнего парня. Он посылал девочке видео порнографического характера и развращал во время встреч.
Подробности рассказали в полиции Одесской области.
В полицию обратилась одесситка, которая обнаружила в мобильном телефоне девочки чат, где незнакомец присылал ей порнографический контент.
В рамках начатого следствия полицейские установили, что кроме общения в чате мужчина назначал ребенку встречи на улице в нелюдных местах. Там мужчина развращал ребенка, заставляя его к совершению действий сексуального характера.
Извращенца задержали в Умани, где он когда-то проживал.
Читайте также: В Одесской области водитель школьного автобуса оказался насильником
Мужчине сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
— по ч. 2 ст. 301 — распространение порнографии среди несовершеннолетних;
— 3 ст. 156-1 — сексуальное домогательство ребенка;
— ч. ч. 4 и 6 ст. 153 — сексуальное насилие.
По решению суда мужчину поместили под стражу. За содеянное ему грозит до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.
Также правоохранители выяснили, что сейчас в одном из судов Черкасской области рассматривается дело об аналогичных преступлениях подозреваемого.
Читайте также: В Одесской области задержали двух священников по подозрению в педофилии: детали