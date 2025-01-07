В Одессе мужчина развращал десятилетнюю девочку

Подробности рассказали в полиции Одесской области.

В полицию обратилась одесситка, которая обнаружила в мобильном телефоне девочки чат, где незнакомец присылал ей порнографический контент.

В рамках начатого следствия полицейские установили, что кроме общения в чате мужчина назначал ребенку встречи на улице в нелюдных местах. Там мужчина развращал ребенка, заставляя его к совершению действий сексуального характера.

Извращенца задержали в Умани, где он когда-то проживал.

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Мужчине сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

— по ч. 2 ст. 301 — распространение порнографии среди несовершеннолетних;

— 3 ст. 156-1 — сексуальное домогательство ребенка;

— ч. ч. 4 и 6 ст. 153 — сексуальное насилие.

По решению суда мужчину поместили под стражу. За содеянное ему грозит до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

Также правоохранители выяснили, что сейчас в одном из судов Черкасской области рассматривается дело об аналогичных преступлениях подозреваемого.

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