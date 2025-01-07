Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мужчина развращал десятилетнюю девочку

В Одессе мужчина развращал десятилетнюю девочку

38-летний житель Одессы познакомился в мобильном приложении с 10-летней девочкой, выдав себя за 12-летнего парня. Он посылал девочке видео порнографического характера и развращал во время встреч.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Подробности рассказали в полиции Одесской области.

В полицию обратилась одесситка, которая обнаружила в мобильном телефоне девочки чат, где незнакомец присылал ей порнографический контент.

В рамках начатого следствия полицейские установили, что кроме общения в чате мужчина назначал ребенку встречи на улице в нелюдных местах. Там мужчина развращал ребенка, заставляя его к совершению действий сексуального характера.

Извращенца задержали в Умани, где он когда-то проживал.

Читайте также: В Одесской области водитель школьного автобуса оказался насильником

Мужчине сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

— по ч. 2 ст. 301 — распространение порнографии среди несовершеннолетних;

— 3 ст. 156-1 — сексуальное домогательство ребенка;

— ч. ч. 4 и 6 ст. 153 — сексуальное насилие.

По решению суда мужчину поместили под стражу. За содеянное ему грозит до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

Также правоохранители выяснили, что сейчас в одном из судов Черкасской области рассматривается дело об аналогичных преступлениях подозреваемого.

Читайте также: В Одесской области задержали двух священников по подозрению в педофилии: детали

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua