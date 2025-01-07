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В Одесі чоловік розбещував десятирічну дівчинку

В Одесі чоловік розбещував десятирічну дівчинку

38-річний житель Одеси познайомився в мобільному додатку з 10-річною дівчинкою, видавши себе за 12-річного хлопця. Він надсилав дівчинці відео порнографічного характеру і розбещував під час зустрічей.

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Подробиці розповіли в поліції Одеської області.

До поліції звернулася одеситка, яка виявила в мобільному телефоні дівчинки чат, де незнайомець надсилав їй порнографічний контент.

У межах розпочатого слідства поліцейські встановили, що окрім спілкування в чаті чоловік призначав дитині зустрічі на вулиці в нелюдних місцях. Там чоловік розбещував дитину, примушуючи її до вчинення дій сексуального характеру.

Збоченця затримали в Умані, де він колись проживав.

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Чоловікові повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– за ч. 2 ст. 301 – розповсюдження порнографії серед неповнолітніх;

– ч. 3 ст. 156-1 – сексуальне домагання дитини;

– ч. ч. 4 і 6 ст. 153 – сексуальне насильство.

За рішенням суду чоловіка помістили під варту. За скоєне йому загрожує до 15 років або навіть довічне позбавлення волі.

Також правоохоронці з’ясували, що наразі в одному із судів Черкаської області розглядається справа про аналогічні злочини підозрюваного.

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