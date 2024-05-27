В Одесской области водитель школьного автобуса оказался насильником

Под предлогом поиграть в карты водитель школьного автобуса заманивал к себе домой 12-13-летних учеников лицея, в котором работал, и насиловал. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в полиции одесской области.
В полицию обратилась мать одного из пострадавших мальчиков, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.
В полиции установили, что в течение нескольких месяцев 2023 года, пользуясь доверием среди учеников одной из гимназий Одесской области, 57-летний водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты. Там он совершал с детьми действия сексуального характера.
Установлено, что жертвами злоумышленника стали трое учеников лицея.
Полицейские собрали достаточное количество доказательств причастности мужчины к преступлениям.
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Мужчину обвинили в насилии несовершеннолетних по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде 15-ти лет лишения свободы или пожизненного заключения.