В Одесской области водитель школьного автобуса оказался насильником

Об этом сообщили в полиции одесской области.

В полицию обратилась мать одного из пострадавших мальчиков, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.

В полиции установили, что в течение нескольких месяцев 2023 года, пользуясь доверием среди учеников одной из гимназий Одесской области, 57-летний водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты. Там он совершал с детьми действия сексуального характера.

Установлено, что жертвами злоумышленника стали трое учеников лицея.

Полицейские собрали достаточное количество доказательств причастности мужчины к преступлениям.

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Мужчину обвинили в насилии несовершеннолетних по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде 15-ти лет лишения свободы или пожизненного заключения.