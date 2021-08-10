Одесский спуск Маринеско: уже многое пора переделывать-доделывать (фоторепортаж)

Отремонтированный спуск Маринеско во многих местах снова нуждается в переделках-доделках. Спустя год после окончания ремонта многие «куски» исторического спуска выглядят, мягко говоря, уродливо.

Напомним, ремонт исторического спуска был начат осенью 2019 года и окончен в конце июля прошлого года. В августе 2020 года на спуск вернулся долгожданный трамвай №12.

Что теперь? Да, на спуске очень жарко, потому что ему ну очень не хватает деревьев. Да, в некоторых местах ведется различный «точечный» ремонт коммуникаций. Там плитка снята, но ее вернут на место по окончании ремонта. Да, практически все дома (за редким исключением) очень контрастируют с новенькой плиткой и прочими преобразованиями.

Но мы не об этом сейчас. И плитка, и асфальт на спуске в некоторых местах явно не выдержали испытания пронесшейся ливневой стихией.

Ситуация такова. Плитка где-то «осела», а сразу в нескольких местах провалилась. И уже появились целые куски, где она просто превратилась в мусорные кучи. То же самое на тротуарах и с бордюрами – они «поплыли» вместе с плиткой.

Все это можно наблюдать во многих местах на тротуарах по нечетной стороне спуска.

Но и это еще не все. Ближе к Пересыпскому мосту совершенно нетронутым, как выяснилось, остался старый-старый парапет. Очень напоминает те ужастики-парапеты, которые «красуются» на склонах под бульваром Жванецкого. Он себе потихоньку продолжает разрушаться-осыпаться.

Что на четной стороне? Остался там нетронутым зеленый островок с тем, что еще сохранилось от бывшей спортивной площадки.

И, кстати, отметим: по четной стороне спуска уложенная новая плитка отлично выдержала испытание ливнем. держится на месте, не шатается под ногами, не «гуляет».

И да, общий вид спуска очень видоизменили возведенные верхние этажи новейшего 24-этажного строящегося дома по улице Приморской.

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