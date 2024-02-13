В Одессе появилась на свет девочка-богатырша с редким весом

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Роды прошли хорошо и без осложнений. Их принимал заслуженный врач Украины Владимир Лебеденко с бригадой квалифицированных высокопрофессиональных специалистов.

Девочка родилась здоровая. Мама с дочкой чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Плюс 123 одессита за неделю

По данным Одесского горздрава, за минувшую неделю в городских роддомах Одессы родились 123 маленьких украинца, среди которых одна пара близнецов.

Новорожденные мальчики получили количественное преимущество над девочками – на свет появился 71 маленький одессит и 52 юных одесситка.

Больше всего младенцев за неделю увидели свет в роддоме №7 – там приняли 34 малыша.

Все городские роддомы Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Ранее мы рассказывали, что Одесский роддом получил новое медицинское оборудование.