В Одессе появилась на свет девочка-богатырша с редким весом

В одесском роддоме №5 произошло очень редкое и весьма приятное событие: здесь появилась на свет девочка весом 5 килограммов 25 граммов, при этом роды прошли естественным путем.
Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Роды прошли хорошо и без осложнений. Их принимал заслуженный врач Украины Владимир Лебеденко с бригадой квалифицированных высокопрофессиональных специалистов.
Девочка родилась здоровая. Мама с дочкой чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.
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Плюс 123 одессита за неделю
По данным Одесского горздрава, за минувшую неделю в городских роддомах Одессы родились 123 маленьких украинца, среди которых одна пара близнецов.
Новорожденные мальчики получили количественное преимущество над девочками – на свет появился 71 маленький одессит и 52 юных одесситка.
Больше всего младенцев за неделю увидели свет в роддоме №7 – там приняли 34 малыша.
Все городские роддомы Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
Ранее мы рассказывали, что Одесский роддом получил новое медицинское оборудование.