В Одессе модернизируют старые трамваи: начаты новые тендеры на закупку

Недавно в Одессе объявили новые тендеры на закупку электроники и обшивки для пяти трамвайных вагонов Tatra Т3. Ранее эти тендеры уже были отменены. Запись об этом появилась на портале Прозоро. В 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером.
В новых тендерах по сравнению с ранее отмененными сокращен объем закупок: планируется купить три комплекта транзисторно-импульсной системы управления на сумму более 13 миллионов гривен, а также два комплекта обшивки вместе с кондиционерами на 4 миллиона гривен.
Поставщик систем управления уже определен — это ООО «ЭЛСИЭЛ-ТРАНС», которое должно до конца года установить новые электронные системы для старых вагонов Tatra Т3. Что касается обшивки и обустройства салонов, победителя тендера выберут в середине августа.
В итоге, в рамках новой программы планируется модернизировать три вагона, из которых только два будут оснащены кондиционерами, как и в предыдущей партии.