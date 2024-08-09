Новости Одессы и Одесской области

В Одессе модернизируют старые трамваи: начаты новые тендеры на закупку

В Одессе модернизируют старые трамваи: начаты новые тендеры на закупку

Недавно в Одессе объявили новые тендеры на закупку электроники и обшивки для пяти трамвайных вагонов Tatra Т3. Ранее эти тендеры уже были отменены. Запись об этом появилась на портале Прозоро. В 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером.

В новых тендерах по сравнению с ранее отмененными сокращен объем закупок: планируется купить три комплекта транзисторно-импульсной системы управления на сумму более 13 миллионов гривен, а также два комплекта обшивки вместе с кондиционерами на 4 миллиона гривен.

Поставщик систем управления уже определен — это ООО «ЭЛСИЭЛ-ТРАНС», которое должно до конца года установить новые электронные системы для старых вагонов Tatra Т3. Что касается обшивки и обустройства салонов, победителя тендера выберут в середине августа.

В итоге, в рамках новой программы планируется модернизировать три вагона, из которых только два будут оснащены кондиционерами, как и в предыдущей партии.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua