В Одессе модернизируют старые трамваи: начаты новые тендеры на закупку

В новых тендерах по сравнению с ранее отмененными сокращен объем закупок: планируется купить три комплекта транзисторно-импульсной системы управления на сумму более 13 миллионов гривен, а также два комплекта обшивки вместе с кондиционерами на 4 миллиона гривен.

Поставщик систем управления уже определен — это ООО «ЭЛСИЭЛ-ТРАНС», которое должно до конца года установить новые электронные системы для старых вагонов Tatra Т3. Что касается обшивки и обустройства салонов, победителя тендера выберут в середине августа.

В итоге, в рамках новой программы планируется модернизировать три вагона, из которых только два будут оснащены кондиционерами, как и в предыдущей партии.