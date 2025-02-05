Як повідомили в Нацполіції в Одеській області, від отриманих травм жінка померла на місці, а дитина, віком близько 5-ти років, госпіталізована. Їхні особи встановлюються.

«На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Правову кваліфікацію події буде надано пізніше», – повідомили правоохоронці.

В одеських телеграм-каналах повідомляють, що трагедія сталася в ЖК «Горизонт» на вул. Костанді 104. Пишуть, що з 16 поверху випала (або вистрибнула) 38-річна жінка з 9-річною дитиною.

Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків, а дитину госпіталізували у важкому стані: кома, кататравма, закрита черепно-мозкова, струс мозку, забій грудної клітини, тупа травма живота.

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