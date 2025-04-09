Об этом сообщили в полиции Одесской области.
8 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на кладбище в Ананьево вымазано неизвестным веществом пять надгробий. Обнаружили это родственники умерших.
Полицейские установили, что памятники разрисовала губной помадой местная 12-летняя школьница. Девочка таким образом развлекалась.
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Поскольку девочка не достигла возраста, с которого наступает ответственность, то за действия дочери будет отвечать мать. В отношении женщины составили административный протокол по ч. 4 ст. 184 КУоАП. Ей грозит штраф в сумме 5100 гривен.
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