В Одесі відомий історик презентував незвичайну версію історії України

Як повідомляється на Facebook-сторінці бібліотеки, про книгу розповіли самі її автори – професор кафедри історії України, ректор Університету Ушинського Андрій Красножон та директор, головний редактор видавництва «Фоліо» – Олександр Красовицький, а також автор першого тому «10 розмов про історію України» , історик, телеведучий, заслужений журналіст України, доктор історичних наук, засновник медіаплатформи Ukrainian Media Network Данило Яневський.

Цю книгу було опубліковано у рамках «Великого наукового проекту», який запустило видавництво «Фоліо» з метою донести до українців свою філософію, історію та майбутнє.

За словами Данила Яневського, за останні 30 років його колеги витягли на поверхню великий шар історичних матеріалів.

«Але важко скласти цей матеріал у цілісну та несуперечливу картину країни, в якій ми живемо. Науковий погляд світ відрізняється від пропаганди тим, що він підраховує.

Наука починається там, де починається підрахунок. Історія України – це 40 цивілізацій, 30 державних утворень, 30 правових систем, 70 окремих етнокультурних територій.

Я розумію Україну в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І не якусь етнічну територію, де якісь «укри» виникли, а точно вписується в цифри… Ця кількість століть, у яких на території сучасної України, в межах 1991 року існували цивілізовані форми життя. Кожна з яких залишила свій відбиток. В Одесі це видно на кожному кроці»,

– зазначив історик.

Особливість книги «10 розмов про історію України» в тому, що вона написана в незвичайному для класичної історичної літератури форматі: ця книга не пересичена історичними датами – натомість автори пропонують поглянути на історію України через призму подій, що вплинули на розвиток всього історичного процесу.

Україна завжди була багатонаціональною країною, що робило її культуру надзвичайно багатою, бо її складовими частинами стали культурні здобутки різних народів. Таким чином, автори книги пропонують читачеві цікаві роздуми щодо історичного минулого країни, а написана вона у науково-популярнішому стилі.

«Цей формат розв’язує руки. Цей формат має направлення на студента – першокурсника будь-якого гуманітарного факультету, або на людину, яка просто цікавиться історією та хоче просто структурувати хронологію: від початку до, в даному випадку, Мазепи. Тобто, у цьому форматі ми можемо переходити з теми на тему та змінювати під час розмови кут погляду»,

– розповів професор Красножон.

Також формат книги є унікальним тим, що містить жанрові, стилістичні, порівняльні речі, неможливі у науковій статті. Наприклад, у другому томі розглядається питання «Натиснув на ядерну кнопку цар московський Василь III», бо він «православний фундаменталіст».

Книга опублікована тиражем у 500 екземплярів, частину яких було передано до бібліотек міста.

Нагадаємо, раніше в Одесі презентували книгу «Історії старої Аркадії» краєзнавця, педагога, геолога, дослідника, автора численних видань про Одесу Дмитра Жданова.