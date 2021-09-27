В Одессе изнасиловали и ограбили девушку

Одесские полицейские задержали 29-летнего уроженца Раздельнянского района по подозрению в изнасиловании и грабеже.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Действия правонарушителя квалифицировали по ч.1 ст.152 и ч.2 ст.186 Уголовного кодекса страны. Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление произошло в пятницу вечером в Малиновском районе Одессы.

Заметив 21-летнюю девушку, которая возвращалась после работы домой, злоумышленник затащил ее в парк, там изнасиловал и отобрал у потерпевшей мобильный телефон вместе с деньгами, которых было более трех тысячи гривен.

Подозреваемого удалось разыскать по «горячим следам». У него изъяли имущество потерпевшей.

За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы в случае признания вины в суде.

Ранее сообщалось, что в Одесском районе мужчина схватил проходившую мимо семилетнюю девочку, утащил ее в заброшенное помещение, где ударил бутылкой, порезал руку и попытался изнасиловать. Девочку спасла проходившая мимо женщина.

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Фото BBC