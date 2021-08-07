В Одесской области селянин изнасиловал старушку, но в тюрьму не сядет

В Одесской области мужчина изнасиловал пожилую женщину. Суд приговорил его к условному сроку, так как он сумел договориться с потерпевшей.

По данным протокола судебных решений, инцидент произошел в конце апреля этого года в селе Сербка Березовского района Одесской области. В тот день мужчина проник в дом пожилой местной жительницы и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал ее.

Березовский районный суд приговорил насильника к пяти годам лишения свободы, но, поскольку тот заключил с потерпевшей договор о примирении и она простила его, суд освободил осужденного от наказания, и в итоге он отделался трехлетним испытательным сроком.

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