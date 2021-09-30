McDonald’s на площади Толбухина в Одессе собираются реконструировать

Ресторан быстрого питания сети McDonald’s, расположенный в Одессе на площади Толбухина, ждет реконструкция. Соответствующий проект согласовала консультативно-совещательная комиссия городского ГАСКа.

Как сообщил глава ГАСКа Алексадр Авдеев, здание по улице Краснова, 14а планируется расширить на 53 квадратных метра.

Кроме того, в помещении хотят провести перепланировку – обустроить внутренние перегородки, новые окна выдачи заказов, подвесные потолки, а также заменить инженерные сети с вентиляцией и кондиционером.

Будет ли заведение закрываться на время реконструкции, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Одессе прямо посреди зеленой зоны на улице Балковской, рядом с Курсантской лестницей может появиться 12-этажный жилой комплекс.

Фото: Vgorode.ua